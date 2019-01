Kiki Bertens naar halve finale in Sydney

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft de halve finale bereikt op het WTA-tennistoernooi van Sydney. De Wateringse nummer 9 van de wereld zette qualifier Joelia Poetintseva uit Kazachstan in twee sets opzij. Het werd donderdagochtend 6-2 en 6-2. Bertens gaat nu met de Australische Ashleigh Barty strijden om een plek in de eindstrijd van het toernooi dat dient als voorbereiding op de Australian Open.

Bertens versloeg in de eerste ronde 'lucky loser' Bernarda Pera uit de Verenigde Staten in twee sets. De Westlandse kreeg daarna een vrije doortocht naar de kwartfinale, omdat de Spaanse topper Garbiñe Muguruza zich ziek afmeldde voor de tweede ronde.

Bertens had donderdag weinig moeite met Poetintseva, de nummer 44 van de wereld die een ronde eerder nog de Amerikaanse Sloane Stephens had verrast. Dankzij twee vroege breaks veroverde Bertens de eerste set. Ze haalde de winst binnen na een break in de vijfde game van de tweede set.