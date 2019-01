Geen vreugdevuurwedstrijd meer met Duindorp? Organisatie Scheveningen spreekt dit tegen

Dronebeeld van het vreugdevuur in Scheveningen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Verwarring over de toekomst van het Scheveningse vreugdevuur. Bouwer Don Obelix zei tegen het tv-programma Hart van Nederland dat Scheveningen geen wedstrijd meer wil met Duindorp. Maar dit wordt tegengesproken door Peter van Zaanen die namens de organisatie van het Scheveningse vreugdevuur optreedt als woordvoerder.

Don Obelix zei woensdagavond bij SBS dat de bouwers van het vreugdevuur op Scheveningen een simpeler vreugdevuur op het strand willen hebben. Om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt willen zij 'geen wedstrijd meer met Duindorp'.

Volgens Peter van Zaanen deed hij die uitlatingen op persoonlijke titel en niet namens de organisatie van het vreugdevuur. 'De organisatie doet helemaal geen uitspraken over de toekomst van het vreugdevuur, zolang het onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is afgerond', zei hij tegen Omroep West.



Mediastilte

Volgens Van Zaanen is binnen de organisatie afgesproken dat niemand met de media spreekt. 'Maar deze afspraak over mediastilte is door Don Obelix geschonden.'

Op Scheveningen regende het vuurvonken in de nacht van oud op nieuw. Door de westenwind werden vonken en asdeeltjes naar Scheveningen geblazen. Aan veel huizen, auto's en fietsen ontstond flinke schade. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen.

