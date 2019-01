Emotionele verklaring familie vermoorde cafébaas: Waarom heb je ons dit aangedaan?

DEN HAAG - Nabestaanden van de vermoorde Lian Boel (52) legden donderdag een emotionele verklaring af in de rechtbank. 'Waarom heb je dit ons aangedaan?', vraagt de vrouw van Boel aan verdachte Michael L. Daarna krijgt de dochter van Boel het woord, in tranen vraagt ze: 'Waarom moest je het leven van de kinderen kapot maken?' Volgens het Openbaar Ministerie heeft L. Boel gewurgd. Zelf ontkent hij dat. De 47-jarige Rijswijker houdt vol dat hij bovenop zijn ex-schoonvader is gevallen.

Op 13 maart gaat Boel langs bij zijn ex-schoonzoon in de Doelenstraat in Rijswijk. Hij gaat een tv ophalen die de moeder van L. heeft nagelaten aan de kleinkinderen. Samen halen ze het ding van de muur in de slaapkamer. De twee raken in discussie over e-mails. Ineens krijgt L. tot zijn verrassing twee klappen van Boel, zegt hij.

'In een schrikbeweging heb ik hem van mij afgeduwd. Hij viel over het bed, ik verloor mijn evenwicht en viel bovenop hem.' L. vertelt dat hij landt op de borstkas van zijn ex-schoonvader. In eerste instantie denkt hij dat Boel knockout is. Hij besluit hem te laten liggen, want hij is bang dat Boel hem weer zal aanvallen als die bijkomt. L. wacht in de woonkamer, vertelt hij.



Koud en blauw

Na een kwartier gaat hij weer naar de slaapkamer. Daar ziet hij dat Boel blauw is en koud aanvoelt. 'Dit is foute boel dacht ik', vertelt L. 'De wereld zakte onder mijn voeten weg.' L. belt niet de politie omdat hij bang is dat ze hem niet zouden geloven. Ook verleent hij geen eerste hulp, terwijl hij dat als beveiliger wel kan.

L. is in paniek en neemt slaappillen. 'Het waren er een stuk of zes, of acht. Ik heb er gewoon een paar gepakt en ingenomen, ik werd er suf van', vertelt hij. Terugkijkend op die beslissing begrijpt hij niet waarom hij dat deed. 'Het is toch de opa van mijn dochter.' Terwijl L. in bed ligt, ligt naast hem op de grond het lichaam van Boel, kaarsrecht met een arm onder het bed.



Dochter belt politie

Als de dochter van Boel merkt dat haar vader wel erg lang wegblijft, waarschuwt ze de politie. Die krijgen een melding van een gijzeling. In eerste instantie is het de buurvrouw die met een reservesleutel naar binnen gaat. Ze keek in alle kamers behalve de badkamer. Aan de wachtende agenten vertelt ze later dat alles in orde is. Ze heeft L. en Boel niet gezien. Als de politie later die dag opnieuw naar het huis van L. gaat vinden ze hem in bed.

Bijna een jaar na het overlijden van Boel is er nog geen doodsoorzaak vastgesteld. Na sectie op zijn lichaam is gebleken dat de cafébaas mogelijk overleden is door letsel aan zijn hals. Hij heeft bloedingen en een gebroken tongbeenbot. Dat kan door verwurging komen maar ook door een val.



Andere doodsoorzaak

Een andere doodsoorzaak kan hartritmestoornissen zijn, volgens de patholoog anatoom. Bij Boel wordt een hartspierontsteking vastgesteld. Welke doodsoorzaak waarschijnlijker is, kan ze niet vaststellen. Daarom stelt het Openbaar Ministerie aanvullende vragen en kan het proces donderdag niet in een keer afgewerkt worden.

Het verdriet na de dood van Boel is groot, niet alleen bij de nabestaanden maar ook bij de vaste bezoekers van zijn café 't Smitje, bij de sporthal in Maassluis. Er worden bloemen gelegd en een stille tocht georganiseerd.



Een actieve opa

Tijdens de zitting schetst zijn vrouw het beeld van een actieve opa, die altijd voor iedereen klaarstond. Hij hield van golfen, skieën en voetballen met zijn kleinzoon. Het ventje raakt sinds de dood van zijn opa geen bal meer aan. Ook gelooft ze niet dat haar man de eerste klap uitdeelde. 'Lian was geen vechtersbaas', zegt ze. 'Als je een vent bent zeg je wat je met Lian gedaan hebt.'

De nabestaanden eisen bijna twee ton van L., onder meer omdat ze door de dood van Boel inkomsten zijn misgelopen.



Geen verklaring

Voor de dood van zijn ex-schoonvader heeft L. geen verklaring. Deskundigen stellen vast dat hij daarna geen berouw heeft getoond, dat L. somber is en dat hij na een auto-ongeluk in 2009 afglijdt. Ook het overlijden van zijn moeder, het verlies van zijn baan en de vechtscheiding met de dochter van Boel, dragen daaraan bij. Toch heeft zijn psychische toestand niks met de dood van Boel te maken, zeggen de deskundigen.

Op 16 april wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dan zal het OM een straf eisen tegen L. Ook zal de patholoog anotoom ondervraagd worden. Voor die tijd is er nog een tussentijdse zitting, dan wordt beoordeeld of L. nog terecht in voorarrest zit. Dat moet elke drie maanden. Die zitting staat gepland voor 4 april.

