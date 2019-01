Man verdacht van terreurdreiging na dood Willie Dille

DEN HAAG - Een man die zich op internet boos maakte over de zelfmoord van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille, wordt verdacht van onder meer dreiging met een terroristische aanslag. Dat bleek donderdagochtend in de Rotterdamse rechtbank. Danny F. zou een vuurwapen in de vorm van een sleutelhanger hebben gehad, munitie en boksbeugels.

Dille pleegde afgelopen augustus zelfmoord, nadat ze een filmpje op Facebook had gezet waarin ze vertelde dat ze een jaar eerder was ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. Als kwade genius daarachter beschuldigde zij de voormalig Haagse PVV'er Arnoud van Doorn, die na zijn bekering was overgestapt naar de islamitische Partij voor de Eenheid.

De Schiedammer F. (28) vond dat de Nederlandse staat 'drastisch' actie moest ondernemen na haar dood, anders zou hij 'zelf een aanslag plegen'.



Uitlevering aan België

Danny F. was donderdag niet aanwezig bij de niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank, hij zit niet meer in de cel. Er loopt momenteel ook nog een procedure voor uitlevering aan België waar hij is veroordeeld voor een drugszaak, liet zijn advocaat weten. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet duidelijk.