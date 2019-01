Eerste van 28 hoogspanningsmasten tussen Moerkapelle en Leiderdorp naar beneden gehaald

Hoogspanningsmast in Koudekerk wordt in delen afgebroken | Foto: Omroep West

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - De komende tijd worden 28 hoogspanningsmasten verwijderd tussen Moerkapelle en Leiderdorp. Dat betekent niet dat men zonder stroom zit, want de stroomvoorziening loopt tegenwoordig voor een deel ondergronds.

De eerste mast wordt donderdagochtend naar beneden gehaald in Koudekerk. De mast is tachtig meter hoog, maar van explosies en spannende taferelen bij het neerhalen is geen sprake. 'Het is een rustig en beheerst gebeuren', zei Annemarie Slingerberg van netbeheerder TenneT in het radioprogramma Muijs in de Morgen op Radio West. 'Het gaat allemaal heel gecontroleerd.'

De mast wordt in delen afgebroken. Er gaat iemand naar boven die met een brander het eerste deel afsnijdt, dat wordt naar beneden getakeld en daar in stukken geknipt. Op plekken waar de stroom niet ondergronds kan, komen zogeheten 'wintrackmasten'. Dat is een nieuwe, smallere versie van de oude hoogspanningsmasten.



Gevaarlijke stof

Bij dit soort metalen constructies moet worden gelet op de gevaarlijke stof 'Chroom-6'. Die stof, een kleine substantie die voor kan komen in grondverf, kan bij aanraking of inademen gezondheidsschade veroorzaken. 'Bij vergelijkbare masten is deze stof wel aangetroffen', aldus Slingerberg. 'Bij deze masten is daar tot nog toe geen sprake van.'

Het sloopbedrijf neemt in ieder geval geen risico's, want er zijn allerlei beheersmaatregelen getroffen. Zo is het werkterrein afgezet en dragen de medewerkers waar nodig beschermende kleding en gezichtsbescherming. 'Voor de omgeving is er geen risico', vertelt Slingerberg geruststellend.