Flinke duikeling op ranglijst heeft grote gevolgen voor Raymond van Barneveld

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft een flinke duikeling gemaakt op de wereldranglijst van de dartsbond PDC. Hij bezet op de nieuwe ranking plaats 28. Dit is het gevolg van zijn vroege uitschakeling op het voorbije WK darts.

Van Barneveld ging tijdens het WK al in zijn eerste wedstrijd onderuit. De Litouwer Darius Labanauskas was met 3-2 te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen uit Den Haag. Voor aanvang van het WK stond 'Barney' - die in 2020 stopt als professioneel darter - nog zeventiende op de wereldranglijst.

Dartscommentator Jacques Nieuwlaat liet na die nederlaag al weten dat dit grote gevolgen zou hebben voor de positie van de Hagenaar op de wereldranglijst. 'Raymond heeft het afgelopen anderhalf jaar niet zo heel veel gespeeld. En als je niet zo heel veel speelt, is het gevolg - als je ook niet zo heel veel meer wint - dat je langzaam maar zeker gaat zakken op de ranking. Die is namelijk gebaseerd op de afgelopen twee jaar.'



Niet meer automatisch geplaatst

Twee jaar geleden bereikte 'Barney' tijdens het WK nog de halve finale. Die punten moest hij deze afgelopen editie dus als het ware 'verdedigen' en dat is hem niet gelukt.

Darters die buiten de top zestien van de ranking belanden, zijn niet meer automatisch geplaatst voor alle tv-toernooien. 'Dat heeft Raymond zijn hele carrière nog niet meegemaakt', weet Nieuwlaat. 'Hij komt nu in een situatie terecht, waarin hij kwalificaties moet spelen om zich weer te plaatsen voor tv-toernooien. Dat betekent dat hij nog meer zal moeten reizen. En we hebben allemaal gezien dat hij de laatste jaren steeds vaker klaagde over het drukke reisschema.'



Kunde

Toch beloofde 'Barney' enkele maanden geleden er 'alles aan te doen om ook in 2019 op het wereldkampioenschap aanwezig te zijn'. Ook als dat zou betekenen dat hij vloertoernooien zou moeten gaan spelen.

'Als hij die gedachte nog steeds heeft, de knop nog één keer kan omzetten en er een jaar volledig voor wil gaan, dan heeft hij de kunde om het te halen', weet Nieuwlaat. 'Maar dan wordt het wel een heel zwaar jaar voor hem.'



Premier League

Van Barneveld doet dit jaar wél weer mee aan de Premier League darts, een competitie tussen de tien beste darters van de bond PDC. Ondanks zijn daling op de wereldranglijst werd de Hagenaar hier weer voor uitgenodigd. Hij kreeg van de organisatie een van de wildcards.

'Barney' moet het in de Premier League opnemen tegen wereldkampioen Michael van Gerwen, WK-finalist Michael Smith, Rob Cross, Gary Anderson, Peter Wright, Daryl Gurney, Gerwyn Price, Mensur Suljovic en James Wade. De Premier League start 7 februari in het Engelse Newcastle.