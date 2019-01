Onrust onder medewerkers Bronovo door mogelijke sluiting

Deel dit artikel:













DEN HAAG - Er is onrust ontstaan onder medewerkers van het HMC Bronovo na berichten over een sluiting van het ziekenhuis. 'Wij zijn door meerdere mensen gebeld, omdat ze vrezen voor hun baan', zegt Joost Veldt van vakbond CNV. 'Daarop hebben we gelijk contact gezocht met het bestuur van het ziekenhuis. Wij willen duidelijkheid.'

Geschreven door Boyan Ephraim

Een paar weken geleden werd al wel duidelijk dat het HMC werkt aan een toekomstplan. Daarbij is een sluiting van één of meerdere ziekenhuizen niet uitgesloten. De ziekenhuisgroep wil de zorg zo betaalbaar en toekomstbestendig houden. Weekblad Den Haag Centraal meldde donderdag op basis van een geheim rapport dat het Bronovo eind 2021 of begin 2022 vrijwel zeker sluit. De meeste afdelingen worden dan naar het Westeinde-ziekenhuis overgeplaatst. HMC Antoniushove in Leidschendam hoeft dan niet dicht.

Geen gedwongen ontslagen 'Dat het Bronovo dicht moet, is natuurlijk vervelend voor medewerkers. Maar ook voor de mensen die gewend zijn daar naartoe te gaan', zegt vakbondsleider Veldt. 'Ik begrijp dat bij mensen de angst om het hart slaat en dat er veel onrust is.' Meerdere mensen die bij het Bronovo werken hebben bij de vakbond aangeklopt. 'Ze vragen zich af wat al deze berichten voor hen betekenen', licht Veldt toe. 'Er is in elk geval een goed sociaal plan. Daarin staat dat niemand gedwongen wordt ontslagen. Als mensen hun baan kwijtraken, krijgen ze begeleiding of worden ze elders binnen de ziekenhuisgroep opgevangen.'

'Nog niks besloten' Het HMC zelf wil niet inhoudelijk op de berichten reageren. Volgens een woordvoerder worden er nog 'verkennende onderzoeken' gedaan. De gemeente Den Haag bevestigt dat. Daar is het geheime rapport, waarin staat dat het Bronovo sluit, niet bekend. De wethouders Zorg van de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar hebben woensdag een gesprek gehad met de raad van bestuur van het HMC. Daarin heeft het ziekenhuis nogmaals gezegd dat er nog niks is besloten.

Binnenkort duidelijkheid Ziekenhuisgroep HMC laat weten dat er binnenkort duidelijkheid komt. Op 24 januari worden de medewerkers geïnformeerd. De politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft inmiddels een spoeddebat aangevraagd over de mogelijk sluiting van het HMC Bronovo. 'Dat HMC nu niet wil reageren is veelzeggend, ik vrees het ergste', zegt raadslid Janice Roopram. LEES OOK: Petitie voor behoud Bronovo en Antoniushove: 'Het is een noodkreet'