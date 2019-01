Deel dit artikel:













Verdachten van schietpartij coffeeshop Delft weer vrij Coffeeshop The Game is opnieuw beschoten | Foto: Regio15

DEN HAAG - Twee Zoetermeerders die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Delft in oktober zitten niet langer vast. De twee (17 en 21) blijven wel verdacht, maar hun voorarrest is opgeheven.

In oktober werd een coffeeshop aan de Breestraat onder vuur genomen. Een 18-jarige man raakte vervolgens gewond door een politiekogel en overleed later.



Op 8 oktober stopte een scooter waar twee personen op zaten in de Breestraat. Een van de personen stapte af en haalde iets tevoorschijn wat op een wapen leek. Hij richtte op coffeeshop The Game. Een agent in een onherkenbare politieauto was in de buurt en besloot in te grijpen. De agent heeft meerdere keren geschoten.