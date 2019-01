Groeten uit Belek: Regen, cadeautje van Fons en El Khayati gelinkt aan 'Gala'

DEN HAAG - De derde dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van één training buiten en één training binnen. Daarnaast gebeurden er ook genoeg andere dingen. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Tjaronn Chery

Voormalig ADO-speler Tjaronn Chery (66 wedstrijden, 10 goals) staat momenteel onder contract bij het Turkse Kayserispor. Die club huurt de aanvallende middenvelder van het Chinese Guizhou Hengfeng. Met zijn huidige club bereidt Chery zich voor op de tweede seizoenshelft van de Turkse competitie. Dat doet Kayserispor op slechts vier kilometer van ADO vandaan, dus was het donderdagavond tijd om even bij te kletsen met Chery.

2. Cadeautje van trainer Groenendijk

Door de enorme regenval werkte de ADO-selectie donderdagmiddag de training binnen af. Speciaal voor deze gelegenheid had trainer Fons Groenendijk een kleine verrassing in petto. Met een leuke Turkse juffrouw ging de selectie een lesje aerobics doen. Het leverde veel lachende gezichten en mooie plaatjes op.

3). Galatasaray wil El Khayati

El Khayati is hot. Dat is niet nieuw. Maar in Turkije lijkt hij nog 'heter' te zijn geworden. De Turkse media raken maar niet uitgeschreven over hem. Zo wordt hij gelinkt aan Trabzonspor, zaten er scouts van Sivasspor en Besiktas op de tribune en komt een Turks medium vandaag met het nieuws dat hij de opvolger van Belhanda bij Galatasaray moet worden… Voorlopig is hij nog gewoon speler van ADO Den Haag.

Vraag van de dag:



Op dit moment twijfelt Groenendijk tussen Nick Kuipers en Shaquille Pinas als vervanger van Beugelsdijk. Pinas speelde afgelopen dinsdag samen met Kanon centraal achterin. Dat deed hij prima. Vrijdag krijgt Kuipers de kans om zich te laten zien tegen Istanbul Basaksehir. Groenendijk durft het aan, maar zal zijn beslissing pas na de laatste oefenwedstrijd maken.

Heb jij ook vragen? Stel ze dan aan @OmroepWestSport of aan verslaggever @JimvanderDeijl. Iedere dag wordt een vraag beantwoord. Aan het einde van het trainingskamp volgen de overige antwoorden op de gestelde vragen.

LEES OOK: Sheraldo Becker wil bij ADO Den Haag blijven: ‘Dat heeft mijn voorkeur’