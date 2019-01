Delft Zuid wordt eerste energieneutrale station met revolutionair dak

DELFT - Delft Zuid wordt het eerste energieneutrale station van Nederland. Onder meer liften, verlichting en kaartautomaten worden van elektriciteit voorzien die wordt opgewekt door een revolutionair dak, dat volledig uit zonnepanelen gaat bestaan. Volgens spoorbeheerder ProRail is sprake van 'een reuzenstap op het gebied van duurzaamheid'. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de gemeente Delft en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) Chief Operational Officer John Voppen van ProRail en de Delftse wethouder Stephan Brandligt (Duurzaamheid) zetten vrijdagmorgen hun handtekeningen onder de afspraken hiervoor.

Volgens ProRail zelf is Delft Zuid nu nog een beetje een troosteloos station met een beperkt aantal voorzieningen. Het biedt weinig beschutting tegen regen en wind en wie naar de andere kant van het spoor wil, moet een fikse trap beklimmen. Reizigers met een functiebeperking zijn daardoor gedwongen om een station verder te reizen om aan de andere kant te komen.



Niet meer van deze tijd

'Dat is niet meer van deze tijd. En dus gaan we het station flink verbeteren. We bouwen een nieuwe reizigers- en fietserstunnel, liften en een kap vol zonnepanelen. Die zonnepanelen gaan zorgen voor de energie die nodig is om de liften aan te drijven, het station te verlichten en apparatuur als bijvoorbeeld de omroepinstallatie, kaartautomaten, incheck-poortjes en reisinformatieborden te laten werken. Het energieverbruik gaat daardoor niet omhoog, maar omlaag; naar nul om precies te zijn. Op Delft Zuid gaat het om tweehonderd Megawatt uur per jaar; evenveel als het energieverbruik van zeventig huishoudens', aldus ProRail.

Om dat te bereiken wordt er een bijzonder dak op het station gebouwd, dat ook nog dit jaar de naam Delft Campus krijgt. Het wordt niet bedekt met panelen, maar bestáát uit panelen. Daardoor kan het per vierkante meter veel meer energie opwekken dan de bestaande zonnedaken. Staatssecretaris Van Veldhoven: 'Met de verbouwing- en de overkapping van het station slaan we twee vliegen in één klap: reizigers op het perron verregenen straks niet meer en het station wordt door het dak, dat in feite één groot zonnepaneel wordt, volledig energieneutraal. Delft Campus loopt straks voorop op weg naar de duurzame toekomst van ons land.'



Aanpak spoorlijn

De verbetering van station Delft Zuid valt samen met de aanpak van de lijn Den Haag-Rotterdam. Dit is een van de drukste treinroutes in Nederland. Nu al rijden hier ruim twintig treinen per uur. Dat worden er straks zelfs 28. Daarvoor wordt het aantal sporen uitgebreid van twee naar vier. Bij die operatie worden ook alle perrons volledig vervangen, maar komt er ook en fiets- en voetgangerstunnel. Daarmee wordt in het najaar begonnen. Het station moet in 2023 af zijn. Extra treinen gaan een jaar daarna rijden.

De kosten voor het dak van zonnepanelen bedragen 2,4 miljoen euro. Hiervan neemt de gemeente Delft 1,8 miljoen euro voor rekening. De rest wordt bijgelegd door de Rijksoverheid.