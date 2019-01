Groenendijk: 'Meer met mijn spelers bezig, dan met mijn toekomst bij ADO'

DEN HAAG - 'Ik ben meer met mijn spelers bezig, dan met mijzelf', zegt Fons Groenendijk over zijn toekomstplannen. 'Ik heb één keer orienterend gesproken met ADO Den Haag. Maar nog geen idee welke kant het opgaat.'

'Ik heb geen zin ook om me er druk over te maken, vervolgt hij. Ik ben geen planner. Ik wil wel een keer naar het buitenland, maar ik heb het nu naar mijn zin bij ADO. Ik vind het een leuke club. Voor een langer verblijf sta ik open.'

Donderdag werd bekend dat de 71-jarige Dick Advocaat aan het einde van het seizoen stopt als trainer van FC Utrecht. Gaat Groenendijk ook zo’n lange carrière tegemoet. 'Ik ga niet zo lang door als Dick', lacht Groenendijk. 'Ik wil plezier hebben. Dat heb ik nu bij ADO. Als ik geen plezier meer heb dan ga ik weg.'



Houdbaarheidsdatum

'Trainers hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum', weet Groenendijk. 'Als het draagvlak minder wordt, dan moet je in de spiegel kijken. Binnen de directie van ADO Den Haag is het draagvlak er. Of dat er daarbuiten ook is weet ik niet.'

Er was wel buitenlandse interesse voor de Leidenaar. Die heeft hij afgewimpeld. 'Het plaatje moet kloppen', legt hij uit. 'Pas al dat plaatje helemaal klopt, dan maak ik wellicht de overstap. Ik ga me niet blindstaren, maar ik heb wel de wens om ooit naar het buitenland te gaan.'



Houdini-act

Had Groenendijk na de zevende plaats van vorig seizoen niet kunnen stoppen als trainer? 'Misschien kan ik het inderdaad niet beter doen', zegt hij eerlijk. 'De Houdini-act in mijn eerste seizoen, de zevende plek vorig jaar, de beste prestatie in veertig jaar van ADO Den Haag op het seizoen van John van der Brom na. Je moet op het juiste moment weggaan. Achteraf weet je pas wanneer dat was.'

LEES OOK: El Khayati blijft nuchter ondanks transfergeruchten: 'Focus op ADO'