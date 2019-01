Deel dit artikel:













West Wekker: Malek F. voor de rechter en TU Delft viert een feestje De aanhouding van Malek F. | Foto: Regio 15

REGIO - Goedemorgen! Vandaag verschijnt Malek F. voor de rechter, die op 5 mei drie mensen neerstak in Den Haag. Ook dient de rechtszaak tegen de verdachte van het doodsteken van de 28-jarige Cherno in Leiden. En verder: Een feestje op de TU Delft, want de universiteit viert haar 177ste verjaardag.

Dit kun je vandaag verwachten:

In de extra beveiligde rechtbank van Schiphol vindt vandaag de pro-formazitting plaats in de zaak Malek F. De Hagenaar stak op 5 mei 2018 drie mensen neer in de omgeving van het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Eerder zei F. al dat hij geen spijt zou hebben van zijn daad, omdat de opdracht van Allah kwam.

Ook Abraham A., die wordt verdacht van het doodsteken van de 28-jarige Cherno in Leiden op 7 juli verschijnt vandaag in de rechtbank. A. is de nieuwe vriend van de ex van Cherno. Toen Cherno op 7 juli bij zijn ex en kinderen langskwam, ontstond er een ruzie die helemaal uit de hand liep. A. heeft toegegeven Cherno doodgestoken te hebben.

Verder staat het Goudse gemeenteraadslid Zouhair S. voor de politierechter in Den Haag. Hij wordt verdacht van oplichting van verzekeringsmaatschappij Aegon. S. zou ten onrechte de diefstal hebben geclaimd van sieraden, laptops en een spiegelreflexcamera. Die zouden zijn gestolen bij een inbraak eind oktober 2017 in zijn huis. Uit de aanklacht blijkt dat de inbraak misschien niet heeft plaatsgevonden, of dat S. meer goederen als gestolen op heeft gegeven dan er daadwerkelijk weg waren.

Het weer: Het blijft bewolkt met nu en dan (mot)regen. Het wordt ongeveer acht graden.



Beeld: MeteoGroup Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

De TU Delft viert vandaag haar 177ste verjaardag. De Dies Natalis staat dit jaar in het teken van 'Climate Action'. In de ochtend zal er een symposium zijn waar internationale sprekers en onderzoekers hun visie delen op klimaatwetenschap. In de middag zal rector magnificus Tim van der Hagen de officiële ceremonie openen.

In het Regentesse- en Valkenboskwartier onthult wethouder Robert van Asten van Cultuur vanmiddag bijzondere tegeltjes, namelijk Tegel Weetjes. Door de QR-code van deze tegeltjes te scannen, krijg je op je telefoon allerlei informatie over de plek.

Vanavond op TV West: Van vreugdevuur naar vonkenregen

Al jaren strijden Duindorp en Scheveningen om wie de grootste heeft. Dit jaar liep het flink uit de hand met een vonkenregen tot gevolg. Hoe kan het dat de vuren zo groot zijn geworden? Dat zie je in de documentaire op TV West.

