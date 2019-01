Tunnelboor Rotterdamsebaan is klaar met boren

DEN HAAG - Het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in de Rotterdamsebaan is klaar. Donderdag is de tunnelboormachine op het eindpunt op bedrijventerrein de Binckhorst in Den Haag na een jaar weer boven de grond gekomen.

'Het is heel belangrijk voor Den Haag en voor de hele regio dat we beter ontsloten zijn', zegt wethouder Boudewijn Revis over de aanleg van de Rotterdamsebaan. Volgens hem is het van groot belang dat mensen de stad ook op andere manieren in en uit kunnen.

Revis: 'Dat is beter voor de bereikbaarheid van Den Haag, maar ook voor de doorstroming in de woonwijken in Den Haag zelf. Dus deze tunnel is echt heel belangrijk om een groeiende stad beter te laten functioneren.' De Rotterdamsebaan moet in juli 2020 helemaal klaar zijn.



Rijdende fabriek

De Catharina-Amalia, zoals de boor heet, begon in januari vorig jaar met het boren van de tunnel die de snelwegen A4 en A13 met het Haagse centrum verbindt. Afgelopen zomer zag ze weer eventjes het daglicht, nadat de eerste tunnelbuis geboord was. In september werd gestart met de tweede buis.

De tunnelboormachine heeft een diameter van 11,34 meter en is 80 meter lang. Het is een soort rijdende fabriek, met aan de voorkant het graafwiel en erachter allerlei volgwagens met apparatuur, kabels en leidingen die nodig zijn in de tunnel. De Victory Boogie Woogietunnel is 1640 meter lang.

