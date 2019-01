‘Er komen geen spelers bij in de winterstop’, zegt ADO-trainer Fons Groenendijk

DEN HAAG - Mochten er naast Bas Kuipers nog meer spelers vertrekken in de winterstop, dan haalt ADO Den Haag geen versterkingen. 'We hebben een grote selectie, daar gaan we vertrekkende spelers mee opvangen’, zegt ADO-trainer Fons Groenendijk.

Ook bij een eventueel vertrek van Nasser el Khayati blijft de hand op de knip. 'Een speler van het kaliber El Khayati kunnen we niet zomaar opvangen', weet Groenendijk. 'Dat wordt intern opgelost. Spelers van vergelijkbare klasse zijn voor ADO toch niet te halen.'

Groenendijk is dan ook wars van een eventuele paniekaankoop. 'Paniek is altijd slecht', weet de ervaren trainer. 'Dat kunnen we ons bij ADO ook niet veroorloven. Ik zou daarnaast nooit een speler halen om te halen.'



'Niet tegen hun wil bij ADO'

Vers bloed komt er dus niet bij ADO. Wel mogen er spelers vertrekken. Bas Kuipers is inmiddels weg en ook Donny Gorter mag eventueel naar een andere club. Groenendijk legt uit: 'Ik had geen reden gehad om mijn linksachter, aanvoerder Aaron Meijers, te wisselen. Dan snap ik dat Bas teleurgesteld is. Ik ga geen spelers tegen hun wil in bij ADO Den Haag houden. Daarom mocht hij weg.'

Ook komt Groenendijk nog even terug op de keeperskwestie. Indy Groothuizen moest halverwege de eerste seizoenshelft plaatsmaken voor Robert Zwinkels. 'Soms moet je de knuppel in het hoenderhok gooien', legt de Leidenaar uit. 'Het moment was daar om in te grijpen en Robert heeft de rol van eerste keeper prima op zich genomen.'



Mike Havekotte

Maar wat als Zwinkels geblesseerd raakt. Is Groothuizen dan mentaal klaar om de keeperstaken over te nemen? Dat laat Groenendijk in het midden. Wel zegt hij dat ADO drie goede keepers heeft. 'Ook Mike Havekotte maakt een prima indruk op mij', zo stelt de trainer.

