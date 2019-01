Haagse coalitie verdeeld over noodzaak debat vonkenregen Scheveningen

DEN HAAG - Burgemeester Krikke van Den Haag moet zich volgende week woensdag verantwoorden in de Haagse gemeenteraad voor de vonkenregen op Scheveningen. Collegepartijen D66 en GroenLinks steunden het verzoek van de oppositie om een debat over de gebeurtenissen rond de vreugdevuren te houden. Coalitiegenoten VVD en Groep de Mos zijn tegen het debat. Zij willen eerst het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) afwachten.

Tijdens de jaarwisseling zorgde een vonkenregen voor verschillende branden op Scheveningen. De vonken waren afkomstig van het vreugdevuur op het Scheveningse strand. Huizen, auto's en fietsen vatten vlam. Er vielen geen slachtoffers maar de schade was groot. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat onderzoek doen naar wat er misging.

Over de gebeurtenissen wil de oppositie een debat voeren met burgemeester Krikke. 'Dat debat moet niet gaan over wat er mis is gegaan en hoe we verder moeten. Daar gaat de OvV onderzoek naar doen', zei CU/SGP-fractievertegenwoordiger Koen van Haeften woensdag tijdens een commissievergadering. 'Het debat moet gaan over de gevolgde procedures na afloop en de brieven die de burgemeester nadien heeft geschreven en de communicatielijn die ze heeft gevolgd.'



Vragen meegeven

Ook de PvdA en het CDA vinden een snel debat belangrijk. 'Ondanks het goede nieuws dat de OvV onderzoek gaat doen, ben ik voorstander van een debat', zei CDA-fractievoorzitter Danielle Koster. 'Dat moet gaan over alles wat er gebeurd is na de nieuwjaarsnacht.' Dat vindt ook de PvdA. 'De vragen die we hebben moeten gesteld kunnen worden', zei Martijn Balster van de PvdA. 'Natuurlijk is de OvV onafhankelijk en bepaalt die haar eigen agenda, maar wellicht luistert de OvV wel mee en kunnen we vragen meegeven.'

Collegepartijen Groep de Mos en de VVD zien een debat op dit moment niet zitten. 'Ik begrijp de wens maar alles wordt onderzocht door de OvV', zei Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Laten we dat onderzoek afwachten en geen debat voeren met halve antwoorden. Dat is niet verstandig.'



Niet over de inhoud hebben

Daar sluit de VVD zich bij aan. 'Wat hebben we aan een debat als we het niet over de inhoud kunnen hebben?' vraagt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf zich af. Bovendien voelt hij er niets voor om als raad de OvV onderzoeksvragen mee te geven. 'De OvV is een onafhankelijk orgaan dat zelf bepaalt hoe een onderzoek eruit komt te zien. Als je vragen wilt meegeven, stuur de OvV dan een mailtje.'

Coalitiegenoten D66 en GroenLinks steunden het voorstel om een debat te houden wel. Maar ook GroenLinks wil de OvV niet in de wielen rijden. 'Het is niet verstandig om het over onderzoeksvragen voor de OvV te hebben, want zo zit de Onderzoeksraad niet in elkaar', stelde GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Wel lijkt het mij goed om even terug te kijken en mogelijk kunnen we het hebben over de schadeafhandeling voor Scheveningers.'



Meerderheid

Uiteindelijk was er een meerderheid voor een debat. Dat wordt volgende week woensdag 16 januari gehouden in de commissie bestuur van de Haagse gemeenteraad.

