D66-raadslid uit Gouda verdacht van verzekeringsfraude

GOUDA - Het Goudse gemeenteraadslid Zouhair S. staat vrijdagochtend voor de politierechter in Den Haag. Hij wordt verdacht van oplichting van verzekeringsmaatschappij Aegon. S. zou ten onrechte de diefstal hebben geclaimd van sieraden, laptops en een spiegelreflexcamera. Die zouden zijn gestolen bij een inbraak in zijn huis.

De 32-jarige S. is raadslid voor D66 in Gouda. Eind oktober 2017 zei hij dat er was ingebroken in zijn huis. Hij liet zich daarover interviewen door het AD. Uit de aanklacht die nu openbaar is blijkt dat de inbraak waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden.

Het openbaar ministerie verdenkt het raadslid van poging tot oplichting en valsheid in geschrifte. Hij heeft een valse schadeclaim ingediend van spullen waarvan hij wist dat die niet waren gestolen, en heeft foto’s bij de claim gevoegd terwijl hij wist dat de foto’s na de inbraak waren genomen. Ook heeft hij valse facturen gemaakt en die meegestuurd, aldus de aanklacht.



Voorkeurstemmen

S. werd in 2014 voor het eerst in de Goudse gemeenteraad gekozen. In 2018 werd hij met voorkeurstemmen herkozen, maar hij zag in eerste instantie af van een raadszetel 'vanwege persoonlijke omstandigheden'. Hij kwam alsnog in de raad toen lijsttrekker Thierry van Vugt wethouder werd.

Het raadslid is econoom. Hij werkt als docent op de Hogeschool Rotterdam. S. en zijn advocaat Gouda hebben nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.



'onaangenaam verrast'

D66 Gouda laat in een reactie weten 'onaangenaam verrast' te zijn voor het nieuws. Het bericht heeft de fractie donderdagmiddag bereikt. Fractievoorzitter Evert Bobeldijk wil verder nog niet op de zaak ingaan. 'Zodra er meer bekend is over deze zaak en er door de rechter uitspraak is gedaan zullen we hier een verklaring over uitsturen.'