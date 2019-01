'Papa' Kazmi leidt zijn restaurant vanaf de bank na gewelddadige inbraak

DELFT - De 64-jarige restauranthouder Shahzad 'Papa' Kazmi uit Den Haag leidt zijn restaurant in Delft sinds kort noodgedwongen vanaf de bank. Kazmi werd afgelopen vrijdag slachtoffer van een inbraak in zijn huis. Hij betrapte toen hij thuiskwam vier inbrekers, die hem van de trap duwden om te ontkomen. Bij de val scheurde hij zijn beide achillespezen.

'Ik kwam om negen uur thuis en zag vanaf de overkant van de straat een schim in mijn huis. Maar ik dacht dat ik het niet goed zag', zegt Kazmi. 'Bij het opendoen van de voordeur voelde ik tegendruk en dacht even dat het de kat was. Maar toen zag ik tot mijn grote schrik dat er een man achter mijn deur stond en ik begon heel hard te schreeuwen. Het volgende moment lag ik beneden aan de trap, het ging allemaal zo snel.'

Kazmi is, samen met zijn familie, eigenaar van restaurant Hills & Mills in Delft. Hij begon ooit in de keuken van de KFC, maar werkte zich op naar chef in zijn eigen keuken. Drie jaar geleden publiceerde hij ook een kookboek.



Sieraden en donatiegeld

Na de inbraak van afgelopen vrijdag zit de schrik er goed in. De dieven lieten een enorme ravage achter in huis en namen sieraden mee en wat kleingeld wat Kazmi inzamelt voor de armen in Pakistan. Het gaat om 35 euro. Een zak met kleingeld uit de winkel hebben de dieven laten liggen. Lopen gaat nauwelijks meer met de gescheurde achillespezen.

'Het gaat niet goed. Ik heb pijn in mijn voeten door de gescheurde achillespezen. En het is moeilijk om mijn bedrijf te runnen. De gasten komen voor mij naar het restaurant, maar nu ben ik er niet,' zegt Kazmi terwijl hij met twee voeten in het gips op de bank ligt.



Revalidatie

Kazmi zal twaalf weken moeten revalideren. 'Met koken meet ik niets af, ik pak alles met m'n handen, ik doe het op gevoel en met liefde.' Dit maakt het voor zijn vrouw Sawaf en zijn personeel lastig om zijn recepten te koken. Het enige wat Kazmi kan doen is vanaf de bank instructies geven via de telefoon. Sawaf ziet daar erg tegenop: 'Het is heel zwaar zonder hem.'

De politie is op zoek naar getuigen van de inbraak, of camerabeelden die zijn gemaakt op vrijdagavond 4 januari in de buurt van de Haagse Soestdijksekade, om de vier inbrekers te kunnen opsporen.

