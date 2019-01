Bultrug nog steeds bij Scheveningen: 'De eerste die we hier zo'n lange periode zien'

DEN HAAG - De Noordzee voor de kust van Scheveningen blijft een fijne plek voor de bultrug die er regelmatig wordt gezien. Het dier zwemt er al sinds half oktober rond en laat zich dan ook graag zien. SOS Dolfijn noemt het 'bijzonder'. 'Dit is wel de eerste bultrug die we hier zo'n lange periode zien.'

Het komt wel vaker voor dat er bultruggen worden gezien. Maar volgens Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn, het expertise- en opvangcentrum voor walvisachtigen in de Noordzee, blijven ze meestal maar een paar dagen of een week. 'Nu wordt deze de afgelopen dagen alweer consequent gezien.'

Het is niet uit te sluiten dat er binnenkort misschien wel twee bultruggen bij Scheveningen zwemmen. Want donderdagmiddag werd er een tweede gespot bij het Noord-Hollandse Bergen aan Zee.



Zestig kilometer

Maar hoe weet Van den Berg dat er daadwerkelijk nóg een bultrug voor de Nederlandse kust zwemt? 'We kregen eerst door dat er donderdag eentje rond 14.20 uur bij Scheveningen was waargenomen. En 20 tot 30 minuten later bij Bergen. Dat is zo'n 60 kilometer en dat redt een walvis niet in zo’n korte tijd.'

Doordat bultruggen over lange afstanden kunnen communiceren, kan het wél zomaar zijn dat ze vrijdag misschien ineens samen zwemmen, zegt Van den Berg. Al kan het ook gebeuren dat er weer eentje verdwijnt. 'Of allebei. Ze zijn vrij om te gaan waar ze willen', aldus Van den Berg.



'Veel vis'

Het is in ieder geval wel te verklaren dat de bultrug het bij Scheveningen zo fijn lijkt te vinden. 'Veel vis', zegt Annemarie van den Berg. 'Bultruggen kunnen hier goed overleven en ze hebben het goed in ondiepe gebieden. Dus als er veel voedsel is, dan is hij daar te vinden.'

