Balkonbrand slaat in Voorburgse woning

VOORBURG - Op een balkon van een flatwoning in Voorburg heeft donderdagavond brand gewoed. Volgens de brandweer zijn de vlammen van buiten naar binnen geslagen. De zeven mensen die binnen waren wisten zelf op tijd buiten te komen.

Het vuur brak rond 18.45 uur uit in de flat aan de Dormaellaan in Voorburg. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De bewoners konden na het blussen van de brand weer terug naar huis. Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan het huis en het balkon is.