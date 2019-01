Deel dit artikel:













Poging tot overval op Dirk-supermarkt in Leidschendam De politie doet onderzoek in de supermarkt in Leidschendam. Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM - In Leidschendam is donderdagavond geprobeerd het personeel van een supermarkt te overvallen. Dat gebeurde in de Dirk aan de Burgemeester Sweenslaan. De politie laat weten op zoek te zijn naar een jongen van ongeveer 17 jaar.

Agenten zijn in de omgeving van de winkel op zoek gegaan naar een donkergetinte verdachte, die een blauw vest met capuchon zou dragen. Daarbij is onder meer een hond ingezet. In de supermarkt zelf wordt ook uitgebreid onderzoek gedaan.