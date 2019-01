Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woonwagenbewoners winnen rechtszaak: stenen huis is geen alternatief voor woonwagen Een zittingszaal in een rechtbank (Foto: Pieter Kuipers/Omroep West)

WADDINXVEEN - Vijf woonwagenbewoners in Waddinxveen mogen in hun woonwagens blijven. Dat heeft de kantonrechter in Gouda donderdag bepaald. Woningcorporatie Woonpartners wilde de mensen weg hebben van het terrein waar ze staan, omdat daar woningen moeten komen. De woonwagenbewoners kregen als vervangende woonruimte een huis aangeboden, maar dat zagen ze niet zitten.

De rechtbank geeft het vijftal gelijk. 'Bij het aanbieden van alternatieve huisvesting kan de woonbehoefte van woonwagenbewoners niet gelijk worden gesteld aan die van bewoners van reguliere woningen. Het woonwagenleven is namelijk dermate specifiek dat eenzelfde woongenot alleen mogelijk is in een woonwagen,' aldus de rechter. Alex van Kooten is één van de betrokkenen. Hij is blij met de uitspraak. 'Dit bewijst dat ze ons niet zomaar uit onze cultuur kunnen dwingen, net zo min als ze u in een woonwagen kunnen dwingen,' zo zegt hij.

Ander terrein Van Kooten verwacht dat Woonpartners nog steeds huizen wil bouwen op het stukje grond aan de Meteorenweg. 'Maar ze moeten ons nu in elk geval een anderterrein aanbieden.' De uitspraak kan grote gevolgen voor andere woonwagenbewoners die in dezelfde situatie zitten.