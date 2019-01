Beschoten Club Cobra in Zoetermeer mag weer open van burgemeester

Een kogelinslag in de deur van Club Cobra | Regio15

ZOETERMEER - De Zoetermeerse Club Cobra mag weer open. Eind december besloot burgemeester Charlie Aptroot de zaak voor in ieder geval twee weken te sluiten, nadat er op de deur was geschoten.

Inmiddels zijn die twee weken voorbij. 'Er is op dit moment voor mij geen aanleiding om een aanvullende maatregel te nemen', schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. 'Dat betekent dat club Cobra weer open mag.'

Wél heeft Aptroot de voorwaarde gesteld dat de eigenaar van Club Cobra een veiligheidsplan moet overhandigen. 'Voldoet dat veiligheidsplan niet, dan kan ik alsnog overwegen een aanvullende maatregel te nemen.'



Hulzen

Het pand aan de Amsterdamstraat in Zoetermeer werd in de vroege ochtend van vrijdag 28 december beschoten. Na een anonieme melding vonden agenten daar meerdere kogelhulzen en in de deur waren kogelinslagen te zien.

