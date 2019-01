333 meter lange ijsbaan Leiden van de baan

De commissie vergadert in de raadszaal in Leiden (Foto: Henk Welink/Omroep West)

LEIDEN - Er komt echt geen ijsbaan van 333 meter in Leiden. Dat bleek donderdagavond tijdens een commissievergadering. Het dreigement van het bestuur van de ijsbaan om op te stappen als er niet nog een keer serieus zou worden nagedacht over een nieuw plan maakte weinig indruk. Alleen het CDA en Partij Sleutelstad wilden opnieuw praten.

Het bestuur van de ijsbaan presenteerde eind vorig jaar een nieuw plan voor de financiering van een 333-meter baan, nadat het niet mogelijk bleek om de regiogemeenten eraan te laten meebetalen. De deelnemende schaatsclubs zouden zelf meer huur moeten gaan betalen, zo was het idee. Als de gemeenteraad het voorstel niet serieus in overweging zou nemen zou het bestuur van de schaatshal opstappen.

Donderdagavond bleek dat de meeste partijen, net als verantwoordelijk wethouder Paul Dirkse, toch niet het financiële risico willen lopen dat een langere baan met zich meebrengt. 'Ik herken mj niet in het beeld dat we stichting schaatshal niet serieus nemen,' aldus Dirkse, 'we kijken alleen anders naar de risico's.' Het risico is een extra kostenpost van 3,5 miljoen euro.



Nog een beetje hoop

De wethouder adviseerde het bestuur ook om niet op te stappen. Bestuursvoorzitter Jos Arts reageert teleurgesteld, maar hoopt dat het CDA en Partij Sleutelstad nog iets gaan doen. 'De vraag is hoe de partijen die voorstander zijn van ons initiatief daarmee omgaan. En of daar de komende dagen nog iets over gezegd wordt. Ons punt is dat er echt nog goed gekeken moet worden naar ons idee. Wat dat onderzoek dan oplevert, daar moet naar gehandeld worden.'

Ook het CDA is niet blij: 'De schaatshal heeft voorstellen gedaan om te komen tot een volwaardige ijsbaan', zegt Julius Terpstra. 'Wij als CDA hebben ook verschillende voorstellen gedaan om dat gat te dekken, maar keer op keer komen we tegenover een dichte deur te staan. Dat is jammer. Ik denk dat er onvoldoende naar de initiatieven gekeken wordt.'



Ultieme poging

Wethouder Dirkse sprak dat tijdens de vergadering tegen. Terpstra reageert daar weer op met: 'Iedereen wil zo graag die volwaardige ijsbaan. Je moet een ultieme poging wagen, maar dat wil de wethouder niet.'

Ondanks dat in de vergadering bleek dat een raadsmeerderheid tegen de 333-meter baan is gooit Terpstra het bijltje er nog niet bij neer. 'We zullen bij de vergadering van volgende week opnieuw een voorstel indienen en hopen dat dat het haalt. Maar eerlijk is eerlijk: ik ben somber gestemd.'



Korte baan

Leiden krijgt dus een 250-meter baan. Wanneer de bouw daarvan kan beginnen is nog niet bekend. Officieel stemt de raad pas op 24 januari, dat is dan het definitieve besluit.