Huri Sahin per direct weg als wethouder in Oegstgeest

OEGSTGEEST - Wethouder Huri Sahin van Progressief Oegstgeest (PrO) heeft haar functie per direct neergelegd. Een meningsverschil over sociale woningbouw en woonvisie zou de aanleiding zijn, meldt mediapartner Unity.

Donderdagavond zou er gedebatteerd worden over het percentage te bouwen huurwoningen. Volgens de regionale woonvisie had dat 25 procent moeten zijn, maar in het coalitieakkoord van Oegstgeest is 15 procent opgenomen. Sahin kon zich daar niet in vinden.

Burgemeester Emile Jaensch was niet op de hoogte van het plotselinge vertrek en reageerde donderdagavond verrast. De fractievoorzitter van PrO, Melanie van Driel, is volgens Unity emotioneel de raad uitgelopen. De partij zegt het vertrek van Sahin te betreuren.