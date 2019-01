Deel dit artikel:













Kiki Bertens mist finale in Sydney Kiki Bertens | Foto: Orange Pictures

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het WTA-toernooi van Sydney. De Wateringse ummer 9 van de wereld moest haar meerdere erkennen in de Australische Ashleigh Barty, de nummer 15 van de wereld.

Na bijna 2,5 uur verloor Bertens in drie sets: 7-6 (4) 4-6 5-7. Bertens kwam in de beslissende set nog wel op 5-4, maar de Australische schakelde een tandje bij en liet Bertens aan het slot kansloos. Bertens begint de Australian Open, die maandag van start gaat, tegen de Amerikaanse Alison Riske. De Westlandse is als negende geplaatst op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Met Riske treft Bertens de nummer 48 van de wereldranglijst. Vorig jaar bereikte Bertens in Melbourne de derde ronde, waarin ze verloor van de latere winnares Caroline Wozniacki.