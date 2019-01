Deel dit artikel:













Even geen trams door centrum Den Haag vanwege stroomstoring Een tram van HTM op het perron van Den Haag Centraal. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Als gevolg van een stroomstoring hadden vrijdagochtend trams van HTM problemen in het centrum van Den Haag. Het ging om de lijnen 1, 9, 15, 16 en 17. De storing was rond 8:15 uur opgelost. Wel is er nog vertraging.

De stroomstoring trof alleen de HTM. De trams reden vrijdagmorgen zoveel mogelijk door naar het centrum en probeerden daar te keren. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.