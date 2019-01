Zussen leven maanden in hotels op kosten van Hogeschool

DELFT - Twee zussen uit Delft woonden vanaf september 2017 maandenlang in hotels op kosten van hun werkgever, de Hogeschool Inholland. Ze aten er en lieten hun kleren stomen: de school wist van niks. De zussen werden vrijdag door de Haagse politierechter veroordeeld wegens verduistering en witwassen. 'Uw situatie was treurig, maar u had beter moeten weten', sprak de politierechter.

De jongste zus (40) kreeg een taakstraf van 80 uur en één maand voorwaardelijk, haar oudere zus (49) kreeg 60 uur werkstraf. Ook moeten ze de Hogeschool een bedrag van 12.000 euro terugbetalen.

Volgens de jongste zus deden ze dit vanwege het plotselinge overlijden van hun moeder aan een hersenbloeding. En kort daarop liet een zieke tante zich euthanaseren. 'Om een ander gevoel te krijgen ben ik toen gaan gokken', sprak de verdachte beschaamd. 'Ik kon het niet verwerken'. Door het gokken begonnen er huurschulden te ontstaan. Die liepen zo hoog op dat de zussen door de deurwaarder uit hun huis werden gezet.



Voor 11.000 euro aan kamers en etentjes

Als administratief ondersteuner bij Inholland kon de jongste zus bij het hotelreserveringssysteem van de school. Daar begon ze voor zichzelf en haar zus de hotels te boeken, zonder dat de school dat in de gaten had. 'Ik moest overleven', zei de verdachte. 'We moesten ergens heen. Je voelt je er echt niet goed bij, hoor.'

Zodra het salaris op was en de dames geen boodschappen meer konden doen, dineerden de twee in de hotels. Dat werd betaald met cadeaubonnen en kaarten van Inholland, die de jongste zus ook buiten medeweten van de school gebruikte. Bonnen die normaal bestemd waren voor gastsprekers. Zo werd Inholland alles bij elkaar voor ruim 11.000 euro benadeeld.



'Ik dacht dat mijn zus alles goed had geregeld'

De ouder zus zei van niets geweten te hebben. 'Ik hoorde pas één dag voor de huisuitzetting dat we eruit moesten. Daarna dacht ik dat mijn zus alles goed had geregeld.' Of dat niet naïef was wilde de rechter weten. 'Ja, maar ik kon het mentaal ook niet behapstukken', sprak ze vanuit haar rolstoel.

Volgens de officier van justitie hebben de dames een potje van hun leven gemaakt. Ze sprak van brutaliteiten en het op ernstige wijze schaden van het vertrouwen van Inholland. Tegen de jongste zus eiste ze 120 uur taakstraf, maar zo ver wilde de politierechter niet gaan. Het verweer van de oudere zus verwierp hij. 'Natuurlijk wist u van het bedrog.'



Huis en begeleiding

De zussen hebben inmiddels een ander huis gekregen en worden begeleid. Ze leven van een uitkering. De huurschuld is door alle kosten opgelopen tot een bedrag van 25.000 euro. Daar komt de vordering van Inholland nog eens bij.

LEES OOK: Politie doet inval in Haagse kroeg: mogelijk illegale gokpraktijken