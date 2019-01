Zaak doodgestoken Leidenaar binnen vier maanden voor de rechter

LEIDEN - De inhoudelijke behandeling van het proces tegen Abraham A. (25) kan binnen vier maanden plaatsvinden, dat bleek vrijdag in de rechtbank. Dan hoort A. ook welke straf het Openbaar Ministerie (OM) tegen hem eist. Hij wordt ervan verdacht vorige zomer in Leiden de 28-jarige Cherno te hebben doodgestoken, tijdens een ruzie.

Het dossier in de zaak is inmiddels compleet. A. is onderzocht door deskundigen. Die adviseren dat de rechtbank hem tbs met voorwaarden oplegt. Zo'n behandeling kan alleen in combinatie met een straf van vijf jaar en hoger.

De verdachte was vrijdag niet aanwezig. Hij had afstand gedaan van het recht om de zaak bij te wonen. Wel waren er veel nabestaanden naar de rechtbank gekomen. De groep van enkele tientallen mensen moest de zitting, die niet langer duurde dan een kwartier, volgen vanaf de publieke tribune.



Vijf kinderen

De 28-jarige Cherno werd op 7 juli 2018 neergestoken op de galerij van een flat aan het Jacques Urlusplantsoen in Leiden. Hij was vader van vijf kinderen en voetbalde bij VV Leiden.

A. heeft toegegeven dat hij Cherno heeft gestoken. 'Het spijt mij, aan iedereen die gekomen is', zei hij tijdens de vorige zitting in oktober. Daarbij liepen de emoties in de zaal hoog op. Zo wilde de moeder van het slachtoffer A. aanvliegen. 'Hij heeft mijn kind vermoord', riep ze naar de verdachte.



Nog geen datum

Wanneer de zaak precies inhoudelijk behandeld wordt is nog niet duidelijk. Wel denkt de rechtbank er een volle dag voor nodig te hebben. 'Dat verdient deze zaak', zei de voorzitter. A. blijft waarschijnlijk tot het proces in de cel. Binnen drie maanden beoordeelt de rechtbank nog een keer of hij in voorarrest moet blijven.

