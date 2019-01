Deel dit artikel:













Verdachte schietpartij woonwagenkamp Alphen blijft vastzitten De schietpartij was in augustus vorig jaar. | Archieffoto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Stefan M.(38) blijft nog zeker een maand vastzitten voor een schietpartij op het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn in 2017. In februari dient bij de Haagse rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak. De advocaat van Stefan M. vroeg vrijdag om schorsing van het voorarrest van de Alphenaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. van een dubbele poging tot moord of doodslag. Hij zou op 26 augustus 2017 op twee andere mannen geschoten hebben op het woonwagenkamp. Volgens de verdachte vuurde hij uit zelfverdediging. 'Die jongens kwamen op míj af', zei de Alphenaar vrijdag in de rechtbank. Het OM denkt dat de verdachte een langlopende ruzie had met de twee mannen. De officier van justitie was vrijdag bang dat bij een vrijlating van M. het conflict weer oplaait. Daarom wil de officier niet dat M. vrij komt.

Advocaat: cliënt heeft gezondheidsproblemen Volgens de advocaat van de verdachte kampt de man met gezondheidsproblemen. In de gevangenis zou er onvoldoende rekening worden gehouden met zijn lichamelijke klachten als gevolg van een auto-ongeval. De advocaat meent bovendien dat uit de reconstructie van de schietpartij, die afgelopen september werd gehouden op het woonwagenkamp, blijkt dat er inderdaad sprake was van zelfverdediging. De rechtbank zei tijdens een eerdere zitting in het najaar dat de verdachte vrijkomt als er niet snel een inhoudelijke behandeling van de zaak is. Omdat die er nu aankomt, op 15 februari, is er volgens de rechters geen reden om het voorarrest van M. te schorsen. LEES OOK: Verdachte schietpartij blijft uit angst weg bij reconstructie