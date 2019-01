Deel dit artikel:













Familie Malek F. getuige in rechtszaak over steekpartij Den Haag Malek F. tijdens de eerste zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. (Tekening: Theresa Hartgers)

DEN HAAG - Drie familieleden van Malek F. worden als getuige gehoord door de onderzoeksrechter. Dat verzoek hadden de advocaten van F. ingediend. Die zeggen dat de familie zinnige dingen kan zeggen over de psychische gesteldheid van de verdachte. Malek F. viel op Bevrijdingsdag drie mensen aan op een plein bij de Haagse Hogeschool. Hij werd door de politie in zijn been geschoten en gearresteerd.

De Syrische man wordt verdacht van drie pogingen tot moord dan wel doodslag, al dan niet met terroristisch oogmerk. F. zegt dat Allah hem opdracht gaf om ongelovigen neer te steken. Volgens de advocaten van Malek F. heeft hij spijt. Sinds juni krijgt hij medicatie en hij begint in te zien dat hij destijds veel problemen had die hij niet aankon.' Volgens het medisch dossier van instelling Parnassia leed F. aan een religieuze psychose en was hij verward. Tekst gaat verder onder Tweet:



Familie als getuige De advocaten van F. willen dat de familie wordt gehoord in de zaak. Het OM vindt dat een te grote belasting voor de familie. Bovendien hebben ze al telefoongesprekken tussen F. en zijn familie afgeluisterd. Daarbij: 'Familieleden zijn geen deskundigen die uitspraken kunnen duiden.' Tekst gaat verder onder Tweet:



Toch vindt de verdediging het belangrijk om de verhalen van de familie te horen. Ze willen laten zien dat Malek tijdens de gesprekken leed onder een psychose. Zijn broer zei dat Malek bizarre uitspraken deed. De advocaten willen nu weten: 'Wat bedoelde hij er mee volgens hen? En hoe was hij er aan toe?'

