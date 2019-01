Raadslid geeft fraude toe: 'Ik was in blinde paniek'

GOUDA - Het D66-raadslid Zouhair S. uit Gouda is veroordeeld tot 240 uur werkstraf wegens verzekeringsfraude.

Hij gaf in de rechtbank toe een verzekeringsmaatschappij te hebben opgelicht. 'Ik was in blinde paniek', zegt hij. S. zei eind oktober 2017 dat er was ingebroken in zijn huis. Daarna claimde bij voor 30.000 euro aan gestolen spullen bij zijn verzekeraar.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een valse schadeclaim ingediend van spullen waarvan hij wist dat die niet waren gestolen. Ook heeft hij foto's meegestuurd met de claim die pas na de inbraak zijn gemaakt. En hij heeft valse facturen opgestuurd, aldus het OM.



Inbraak

Volgens S. was er wel degelijk bij hem ingebroken, maar de schade die hij bij de verzekeraar Aegon indiende klopte niet. 'U declareerde een HP-computer die nog niet eens op de markt was', legt de rechter hem voor.

S. is econoom en docent op de Hogeschool Rotterdam. Hij werd in 2014 voor het eerst in de Goudse gemeenteraad gekozen. In 2018 werd hij met voorkeurstemmen herkozen, maar hij zag in eerste instantie af van een raadszetel 'vanwege persoonlijke omstandigheden'. Hij kwam alsnog in de raad toen lijsttrekker Thierry van Vugt wethouder werd.



Reactie D66 Gouda

D66 Gouda zegt 'onaangenaam verrast' te zijn door het nieuws. Het bericht heeft de fractie donderdagmiddag bereikt. Fractievoorzitter Evert Bobeldijk wil verder nog niet op de zaak ingaan. 'Zodra er meer bekend is over deze zaak en er door de rechter uitspraak is gedaan zullen we hier een verklaring over uitsturen.'