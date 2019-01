Deel dit artikel:













Lichaam vermiste man na ruim een jaar gevonden in schuur Foto: Regio 15

GOUDA - In een schuur aan de Provincialeweg Oost in Haastrecht is donderdag het lichaam gevonden van de sinds eind 2017 vermiste Peter Geurts (54). De Gouwenaar heeft waarschijnlijk een einde aan zijn leven gemaakt. Het stoffelijk overschot is al die tijd niet opgemerkt.