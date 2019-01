Docu vreugdevuren: 'We gaan voor de 10.000 kuub. En eigenlijk misschien nog wel meer'

DEN HAAG - De bouwers van de vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp hebben de gemeente Den Haag aan alle kanten omzeild. Dat komt naar voren in de Omroep West-documentaire 'Brandstapels, van vreugdevuur tot vonkenregen'. Omroep West zendt de documentaire vrijdag om 17.00 uur uit. Door het vreugdevuur op Scheveningen regende het in de nacht van oud en nieuw vuurvonken. Aan huizen, auto's en fietsen ontstond flinke schade.

In de documentaire is onder meer te zien én te horen dat de bouwers er alles aan doen om het hoogste vreugdevuur neer te zetten. 'We staan op de wereldranglijst als wereldrecord. Dat willen we nu overtroeven. We gaan voor de 10.000 kuub. En eigenlijk misschien nog wel meer', vertelt Peter van Zaanen, organisator van het vreugdevuur op Scheveningen.

'We zijn nooit klaar. Elk jaar moeten we groter. Elk jaar proberen we toch iets te vinden om tóch weer iets hoger te worden, om iets groter te worden. Élk jaar. Dat is ons doel. Elk jaar je record verbeteren', zegt één van de bouwers van Duindorp.



Serieuze traditie

De traditie van de vreugdevuren gaat al lang terug. En de strijd tussen Scheveningen en Duindorp is heel serieus. Zo serieus dat de gemeente Den Haag een paar jaar geleden heeft besloten om een stop te zetten op de bouwhoogte. De organisatoren mogen de vuurstapel niet hoger maken dan 35 meter.

Ook mogen de stapels niet groter zijn dan 10.000 kuub. Dat formaat is vastgesteld op basis van veiligheids- en risicoanalyses. Tijdens de opbouw van de afgelopen vreugdevuren moet Duindorp op 29 december van de gemeente stoppen met bouwen, omdat de maximale omvang van de stapel is bereikt. Er mogen dus geen nieuwe pallets meer aangevoerd worden.



'We hebben een afspraak: gelijke monniken, gelijke kappen'

Toch blijkt uit de documentaire dat Duindorp zich hier niets van aantrekt. 's Avonds zijn Duindorpers op Scheveningen een beetje rotzooi gaan trappen als afleidingsmanoeuvre voor de politie. Vervolgens zijn trucks met pallets stiekem naar Duindorp gereden en is de vuurstapel daar verder opgebouwd.

'We hebben een afspraak: gelijke monniken, gelijke kappen. Als zij (Scheveningen, red.) een dag langer door mogen rijden dan wij en wij hebben geen pallets meer staan. En de gemeente meet niet op 35 meter, het stopzetten. Wat moeten wij dan? Dan gaan wij dingen bedenken. En nu hebben we gewoon de nacht door kunnen draaien en zijn we nu gewoon gestopt. Op een slimme manier zijn we gewoon de nacht door kunnen komen. Anders waren wij weer het lachertje van Scheveningen geweest. Want zo voelen wij ons gewoon door de gemeente. Een beetje in de steek gelaten', zegt Rinus Taal, de leider van de Duindorpse bouwers.



'We gaan nog wel een metertje of tien pakken'

Na de stop van Duindorp reageert Peter van Zaanen. Volgens hem heeft Scheveningen het 'gewoon slimmer gespeeld': 'Je had het gewoon eerst vol moeten gooien, wat wij ook hebben gedaan. Want je ziet het: je wordt dan toch gestopt door de gemeente. Zij (Duindorp, red.) zaten al eerder op die 10.000 kuub. En dan is het: helaas, je mag niet meer.'

Toch lijkt het alsof ook Scheveningen zich niet aan de regels houdt. Als de vuurstapel ongeveer op de maximaal afgesproken hoogte zit, zegt Van Zaanen 'dat we de hoogte in gaan bouwen'. 'We gaan nog wel een metertje of tien pakken. We gaan nu recht omhoog. Wat we nu hebben berekend, gaan we nog 10 meter de lucht in.'



Hoe hoog waren de stapels?

Hoe hoog beide stapels uiteindelijk zijn geworden, is nog onduidelijk. In eerste instantie zegt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag dat de stapels 48 meter hoog zijn, en dus 13 meter te hoog. De bouwers weerspreken dit. Ook ontkennen de bouwers dat er stiekem is doorgebouwd én dat het maximale toegestane aantal kubieke meters zou zijn overschreden.

De afgelopen dagen kwam er van verschillende kanten kritiek op de bouwers van de vuren én op het optreden van burgemeester Krikke. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. Ook moet Krikke zich volgende week woensdag verantwoorden voor de Haagse gemeenteraad voor de vonkenregen.

Omroep West-verslaggever Erik Kooyman volgde de bouwers tijdens de opbouw van de vreugdevuren en maakte hierover de documentaire 'Brandstapels, van vreugdevuur tot vonkenregen'. De documentaire wordt vrijdag 11 januari om 17.00 uur uitgezonden op TV West en daarna elk uur herhaald.

