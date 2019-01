Deel dit artikel:













Slimme vogels zijn sexy en een date waard Grasparkieten | Foto: Pixabay.com/kadisha

LEIDEN - Slim is sexy, bij de grasparkieten althans. De vrouwtjes vallen niet op kleurrijke veren of op spierbundels, maar op intelligentie. Mannetjes worden aantrekkelijker wanneer ze hebben laten zien hoe goed ze kunnen nadenken, blijkt uit experimenten van de Universiteit Leiden. Het onderzoek staat deze week in het wetenschappelijke blad Science.

De Leidse gedragsbioloog Carel ten Cate liet grasparkietvrouwtjes kiezen tussen twee mannetjes. Het minst populaire mannetje kreeg vervolgens les in het openen van puzzeldozen waar voedsel in zat. Daarna mocht hij dat aan vrouwtjes laten zien. De grasparkietwijfjes keken ook naar de vaardigheden van het populairste mannetje, dat geen training had gekregen. Toch was het minst populaire mannetje na zijn les ineens aantrekkelijker dan het mannetje dat de vrouwtjes parkieten eerst kozen.

Evolutie De voorkeur komt waarschijnlijk door de evolutie. Grasparkieten komen oorspronkelijk uit de dorre delen van Australië. Daar is niet veel voedsel. Vogeltjes die slimmer zijn in het vinden van eten, hebben meer kans om te overleven. Ze krijgen vaker de kans om te paren en hun genen worden dus ook meer verspreid.