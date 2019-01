Wüst over overleden hartsvriendin Van Deutekom: 'Het mag niet, het is oneerlijk'

DEN HAAG - De geest van Paulien van Deutekom waart de komende dagen rond in Collalbo. In dat Italiaanse plaatsje worden de Europese sprint- en allroundtitels verdeeld. Uit respect voor de vorige week overleden Haagse schaatsster dragen de Nederlandse deelnemers – onder wie hartsvriendin Ireen Wüst – rouwbanden.

'Het was natuurlijk een gekke week. Gekke dagen', vertelt Wüst aan de NOS. 'In mijn hoofd moet nog wel een knop om. Maar niet starten op de EK was voor mij geen optie. Dat zou Paulien ook nooit gedaan hebben. Zij zou nooit van tevoren hebben opgegeven. Dus ik ga sowieso starten, als eerbetoon aan Paulien.'

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat de 37-jarige Van Deutekom was overleden. Ze leed aan longkanker. Afgelopen woensdag was de uitvaart. Daar was Wüst ook bij. Zij was namelijk de voorbije maanden nauw betrokken bij haar zieke hartsvriendin.



'Waardig afscheid'

'Het was heel onwerkelijk. Het mag niet en hoort niet. Het is oneerlijk, maar het was uiteindelijk wel een waardig afscheid zoals het op haar manier past', vervolgt Wüst. 'En het klinkt misschien een beetje gek, maar het was ook mooi en waardevol. Waar hem dat in zit? Dat je ondanks zo'n rotziekte toch zo'n kwaliteit met elkaar kunt hebben. Ik ben zoveel als ik kon bij haar geweest.'

In de tussentijd stond Wüst gewoon aan de start van wedstrijden in binnen- en buitenland. Ze noteerde half december bij de wereldbeker in Heerenveen zelfs een baanrecord op de 1.500 meter. En dat terwijl Wüst niet eens op haar best was, die dag.



'Buuf, doe wat je kan en ga gewoon genieten'

'Ik had tegen Paulien gezegd dat ik die 1.500 meter voor haar ging rijden. En toen zei zij: 'Buuf, doe wat je kan en ga gewoon genieten.' Ze zat voor de tv te kijken en toen reed ik dus dat baanrecord. Die was voor Paulien. Ja, zeker. Dat was heel mooi en ook emotioneel.'

Wüst verwacht niet dat zo'n scenario zich dit weekend weer gaat ontvouwen. 'Ik weet niet of ik de kracht heb om dat nu te doen. De uren slaap zijn op de vingers van één hand te tellen. Ik ga mijn best doen voor Paulien, omdat zij zo van schaatsen hield. Zij is er denk ik wel de komende dagen bij.'



Wereldkampioen allround

De Haagse Van Deutekom, die opgroeide en trainde in Gouda, was tussen 1998 en 2012 professioneel schaatsster. In 2008 werd ze in Berlijn wereldkampioen allround. Ze werd de vijfde Nederlandse schaatsster die het WK allround won. Wüst werd dat jaar tweede. In dat jaar veroverde Van Deutekom ook zilver bij de WK afstanden op de 1500 en 3000 meter.

