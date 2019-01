Record voor Davina Michelle: elf weken op eerste plaats als solozangeres

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Davina Michelle breekt record na record met haar hit 'Duurt te lang'. De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel staat voor de elfde week op de eerste plaats in de Top 40. Nog nooit eerder deed een solozangeres dat.

Michelle overtreft met dit record Alexis Jordan (2011) en Céline Dion (1998). Eerder al was ze de best scorende Nederlandse zangeres met het nummer dat ze zong in het tv-programma De Beste Zangers. Het nummer is een origineel van rapper Glen Faria.

De langst genoteerde Nederlandstalige hit op nummer 1 is het volgende record dat Michelle kan breken. Dat record staat al sinds 1994 op naam van Marco Borsato met zijn hit Dromen zijn Bedrog. Die hit stond twaalf weken op de hoogste plaats.

