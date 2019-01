Verdachte dodelijke schietpartij Netscherstraat blijft langer vastzitten

DEN HAAG - De verdachte van het schietincident op de Netscherstraat in Den Haag blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. Een 48-jarige man uit Den Haag overleed bij het schietincident.

De schietpartij gebeurde dinsdag rond 13.00 uur. Een getuige hoorde drie schoten: 'De schutter liep daarna vrij rustig richting de Delftselaan.'

Agenten en ambulancepersoneel probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.



Verdachte meldde zichzelf bij politie

Later meldde de 51-jarige verdachte zich bij de politie. De Hagenaar werd aangehouden en verhoord over zijn rol bij het schietincident.

De verdachte blijft vooralsnog in beperkingen. Dat houdt in dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Alleen contact met zijn advocaat is toegestaan. Het OM doet vanwege die beperkingen verder geen mededelingen.

