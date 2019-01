Deel dit artikel:













Basisschoolleraar (50) aangehouden voor misbruik jong meisje Archieffoto: ANP

GOUDA - Een 50-jarige man uit Gouda is deze week aangehouden voor misbruik van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. De man was leraar op een basisschool voor speciaal onderwijs in Rotterdam, schrijft RTV Rijnmond. Hij gaf daar les aan het slachtoffer.

Eind vorig jaar werd er aangifte gedaan tegen de leraar. De politie doorzocht begin januari zijn huis en nam verschillende spullen in beslag waar kinderporno op staat. Uit het onderzoek blijkt dat de man dat materiaal had gedownload. De ouders van de leerlingen van de school zijn donderdag geïnformeerd over de aanhouding. De kinderen aan wie de man les gaf krijgen hulp.