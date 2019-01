Jeffrey van As: 'ADO moet in de toekomst de concurrentie aangaan met FC Utrecht en FC Groningen'

DEN HAAG - Door de succesvolle eerste seizoenshelft van Nasser el Khayati is de speler 'hot' in voetballand. Daarnaast loopt het contract van Lex Immers ten einde. Verder wordt er door diverse clubs getrokken aan Sheraldo Becker en Wilfried Kanon. Kortom: transferrumoer bij ADO Den Haag. Een ideaal moment om tijdens het trainingskamp eens bij te praten met technisch manager Jeffrey van As.

Jeffrey, zijn het drukke tijden voor de technisch manager van ADO Den Haag?

'Het is altijd druk bij een voetbalclub. El Khayati is natuurlijk populair. Niet alleen bij zijn eigen zaakwaarnemer, maar ook bij clubs die interesse hebben in zijn diensten en tussenpersonen die informeren naar zijn status.'

'Hij is onze beste speler. We zijn heel blij met hem en houden hem het liefste binnenboord. Of dat gaat lukken ligt een beetje aan wat er op ons pad komt.'

'De biedingen die we hebben ontvangen zijn nog niet concreet genoeg. Hij heeft bij ons meegetraind deze week. Dat betekent dat hij nog steeds speler van ADO is. Dat is de status van Nasser op dit moment.'

Houdt ADO rekening met een eventueel vertrek van El Khayati?

'Je houdt er altijd rekening mee dat spelers kunnen vertrekken. We hebben meer spelers die aantrekkelijk zijn voor andere clubs. Er wordt naar ons gekeken omdat we een speciale manier van voetballen hebben en spelers beter maken. Dat hebben we afgelopen zomer gezien. Bjørn Johnsen zijn transfer had niemand verwacht vorig jaar rond deze tijd.'

'We zijn voorbereid op alles, maar we proberen Nasser binnenboord te houden. Als er een bod komt waarvan wij denken: dat is voldoende voor ADO, dan doen we het. Maar dan kijken we wel of het nog aantrekkelijk is om de ploeg te versterken.'

Fons Groenendijk zegt zelf dat jullie het eventuele vertrek intern gaan oplossen.

'Het kan allebei. We hebben daar natuurlijk wel over gesproken. John Goossens en Erik Falkenburg kunnen ook op die positie uit de voeten. We kijken pas naar opties als Nasser inderdaad weg gaat.'

'De selectie is fit, complimenten aan de staf daarvoor. Daarnaast is Ricardo Kishna bijna fit. Die kun je dan ook als nieuwe speler zien. Maar bovenal. Nasser is nog steeds speler van ADO Den Haag.'

Is het niet halen van een nieuwe speler ook om te voorkomen dat er paniekaankopen worden gedaan?

'We zullen nooit paniekaankopen doen. Over iedere nieuwe speler wordt goed nagedacht. Als iemand echt definitief weg is, ga je kijken naar oplossingen om het vertrek op te vangen. Als een voetballer een extra kwaliteit kan brengen is dat een voordeel. Zeker als je beste speler weggaat.'

ADO wil El Khayati behouden. Praten jullie over een eventuele contractverlenging?

'Dat hebben we al in een eerdere fase gedaan. We kennen zijn ambitie. Hij is naar ADO gekomen om zichzelf weer op de kaart te zetten. Wel met hulp van ons. Dat heeft hij gedaan.'

'Mensen zeggen, wat hij doet kan alleen bij ADO. Wij zijn ervan overtuigd dat hij het overal kan. We zijn blij dat hij hier speelt. De vraag is nu: of hij gaat en wanneer hij gaat.'

Naast El Khayati is Lex Immers belangrijk voor ADO. Hoe gaat het met zijn contractbespreking?

'We hebben goede gesprekken gehad. Lex is een jongen van de club. We willen met hem door, maar wel binnen onze mogelijkheden. We praten met hem en zijn zaakwaarnemen daarover. De komende maanden zullen uitwijzen of we eruit komen.'

'Wij willen hem behouden. Lex is een belangrijke speler. Opgeleid bij onze club. Daarna heeft hij een mooie carrière gehad en is hij weer teruggekeerd. Het is niet iedereen gegeven dat hij het weer goed doet bij zijn oude liefde. Bij Lex is dat goed gelukt en we willen de samenwerking graag verlengen.'

'Lex is daarnaast bezig met een trainerscursus. Hij heeft stage gelopen bij de ADO-jeugd. Ik heb daar alleen maar positieve verhalen over gehoord. Trouwens ook over Édouard Duplan die eveneens stage liep.'

'Het zijn jongens die nadenken over het spelletje en dat kunnen overbrengen. We hebben plannen met Lex als voetballer, maar ook als trainer. Lex zal aan moeten geven of hij dat wil of niet. Op meerdere vlakken willen we hem behouden. Hij heeft meer kwaliteiten dan alleen voetballen.'

Een derde persoon met een aflopend contract is trainer Fons Groenendijk. Willen jullie met hem door?

'We hebben een goed gesprek gehad. We, zijn Mattijs Manders en ik. Er is toen gesproken over de afgelopen twee jaar. Fons is in een hele moeilijke situatie ingestapt bij ADO Den Haag. We stonden er slecht voor. Vorig jaar hebben we een goed seizoen gehad.'

'Op dit moment hebben we na zeventien wedstrijden drie punten minder dan vorig jaar. Ploegen houden rekening met ons, als ze tegen ons spelen. Ik ben ervan overtuigd dat deze werkwijze nog een aantal jaren stand kan houden. Anders ga je ook niet in gesprek met elkaar.'

'We hebben nog niet gesproken over voorwaarden en duur van het contract. We hebben het meer gehad over de club zelf. Waar staan we. Wat willen we in de toekomst.'

'We werken twee jaar lang op een hele goede en fijne manier samen. Daar horen ook tegenslagen bij. In oktober en november haalden we wat minder punten. We zijn blij met Fons en gaan de komende weken kijken of we er samen uit kunnen komen.'

'Dat kan op een hele korte termijn. We zitten op één lijn. De komende weken gaan we met elkaar om tafel zitten en over voorwaarden praten. Maar eerst hebben we het over de ambitie. Daar hebben we het nu over met hem.'

Concreet: wat kan ADO in de transferperiode doen qua investeringen?

'We hebben de afgelopen jaren tranfervrije spelers gehaald. Dat zal het beleid de komende tijd blijven. Er is ook geen noodzaak om spelers te kopen. Er zijn clubs bij die deze zomer fors hebben geïnvesteerd. Dat is geen garantie dat het beter gaat. Het gaat erom dat je de juiste selectie samenstelt.'

'We hebben een aantal jongens ergens vandaan gehaald die nu veel geld waard zijn. Transfervrije spelers kunnen op een gegeven moment weer waarde krijgen. Dat is de status van ADO.'

'We hebben de middelen om eventuele buitenkansjes te halen. We werken met een grote groep. We moeten opletten dat de groep niet te groot wordt. Maar als de kans zich voordoet zullen we het niet laten om een speler te halen die iets kan toevoegen.'

Sheraldo Becker staat open voor contractverlening. Hoe staat ADO daarin?

'Hij is een hele goede speler. Staat standaard in de basis. Ik weet dat er interesse is van andere clubs en hij heeft ook ambities. Dat kan beide kanten op.'

'Ik heb al wat gesprekken met hem en zijn zaakwaarnemer gehad. Dat is iets tussen ons. Als dat concreet wordt horen de mensen dat later.'

De volgende speler: Donny Gorter, mag hij vertekken?

'Hij speelt minder, is daar niet blij mee. Hij heeft wat spelers voor zich. Donny is dertig jaar en dan wil je alles spelen. We hebben aangegeven: er zitten spelers in de selectie die eerder in aanmerking komen voor een basisplaats. Dus je zal wat minder aan bod komen.'

'Als er een mogelijkheid komt dat hij naar een andere club kan, dan werkt ADO daaraan mee.'

Tenslotte Wilfred Kanon, hoe 'hot' is hij op dit moment?

'Hij is altijd hot. Willy is een international van Ivoorkust met bijna veertig interlands, hij heeft de Africa Cup gewonnen. Daar wordt altijd naar geïnformeerd. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Trabzonspor kwamen de spitsen er niet aan te pas. Ik ben blij dat hij nog voor ADO speelt.'

Dan persoonlijk: Bevalt het werk van technisch manager je?

'Het is leuk werk. Zelf speler zijn is natuurlijk het leukste. Maar daarna komt wel de omgang met een groep gasten. Spelers over een teleurstelling heen helpen, jonge voetballers beter maken, of als ze gaan zweven met beide beentjes op de grond zetten. Dat laatste komt steeds vaker voor. Zeker in deze periode met alle social media. Dat is nu veel meer aan de orde dan vroeger.'

'Ik ben blij met de kansen die ik bij ADO heb gekregen. Ik werk niet anders dan bij NAC Breda. Je kijkt wat er gebeurt in de groep. Je praat met mensen om iedereen tevreden te houden. Dat is het moeilijkste.'

'Ik wil dat het goed gaat met ADO. Ik denk dat er potentie zit in de vereniging. Dat we de concurrentie kunnen aangaan met FC Groningen, SC Heerenveen en FC Utrecht. Die hebben nu meer budget. Dat heeft te maken met toeschouwersaantallen. Daar moeten we hard aan werken.'

'Dat kan door mooi voetbal te spelen met herkenbare spelers. Die hebben we volgens mij wel in de selectie zitten. We staan nu op een gedeelde negende plaats. We moeten zorgen dat we resultaat blijven halen. Ik geloof dat het kan met deze groep en staf. Daar doen we alles aan, iedere dag,'

