Kijk hier de documentaire over de vreugdevuren: 'Brandstapels, van vreugdevuur tot vonkenregen'

Beide stapels met pallets werden dit jaar groter en hoger dan ooit. De bouwers van beide groepen werken dag en nacht door om de hoogte in te gaan. Tijdens hun strijd om de grootste stapel te bouwen zijn ze niet te stoppen en worden de stapels steeds hoger. In Scheveningen gaat het mis, het vuur slaat over de boulevard heen en de vonken vliegen de nabijgelegen wijk in.

Hoe konden de vreugdevuren zo groot en hoog worden? Op TV West wordt de docu de hele vrijdagavond nog herhaald. In ons dossier lees je alles over de vreugdevuren. Kijk hier de documentaire.