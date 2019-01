Deel dit artikel:













'Grandioos als je voor het eerst in je leven zo'n grote band als Queen live ziet' Silvester Wolvers was 14 toen hij met zijn vader naar Queen in Leiden ging | Foto: Omroep West Fotograaf Fred Rohde kreeg tien minuten om een foto te maken voor de krant | Foto: Omroep West

LEIDEN - De band Queen is weer enorm populair sinds de film Bohemian Rapsody uitkwam. De film viel kort geleden nog in de prijzen bij de Golden Globes en trekt momenteel volle zalen. Voor Omroep West aanleiding om terug te blikken op de concerten die Queen in de jaren '80 in de Leidse Groenoordhallen gaf.

We zochten twee mensen op die erbij waren in de zomer van 1986: fotograaf Fred Rohde die destijds voor het Leidsch Dagblad foto's van het concert maakte. En Silvester Wolvers uit Zoeterwoude ging als 14-jarige puber mee met zijn vader. 'Ik ben eigenlijk fan geworden door mijn vader', herinnert Silvester zich. 'En met hem heb ik in 1984 en in 1986 Queen zien optreden in de Groenoordhallen. Jammer dat die weg zijn trouwens.' Tekst gaat verder onder video:

Tien minuten voor foto Fred Rohde werkte net een paar jaar voor het Leidsch Dagblad toen hij naar het concert werd gestuurd voor een foto voor in de krant. 'Ik kreeg 10 minuten om die foto te maken en daarna werd ik eruit gezet. Maar ik ben blij dat ik het meegemaakt heb.' Beiden hebben warme herinneringen aan het concert. 'Het is natuurlijk grandioos als je voor het eerst in je leven zo'n grote band als Queen ziet', zegt Sylvester. 'Je ziet ze alleen op TV en dan staan ze ineens voor je.'

Energiek Fotograaf Fred Rohde herinnert zich vooral de manier waarop Freddie Mercury zich over het podium bewoog. 'Het leek wel een fotomodel. Hij had duidelijk over alle poses nagedacht. En daarom waren de meeste foto's die ik maakte ook goed. Hij was heel energiek.'