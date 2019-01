Deel dit artikel:













'Strengere ziekenhuisregels leiden tot mogelijke sluiting Bronovo' Bronovo Ziekenhuis

DEN HAAG - De mogelijke sluiting van het Bronovoziekenhuis in Den Haag is het gevolg van steeds strengere regels voor ziekenhuiszorg. Dat zegt gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit Amsterdam. Uit uitgelekte rapporten blijkt dat HMC eind dit jaar Bronovo wil sluiten en alleen het Westeindeziekenhuis en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg open zal houden.

Het Bronovo is niet het eerste ziekenhuis dat de deuren moet sluiten. Meer ziekenhuizen zoals het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en het IJsselmeerziekenhuis in Leylystad gingen Bronovo voor. Het komt volgens Xander Koolman door het duurder worden van de zorg. 'Er zijn onlangs nieuwe kwaliteitsrichtlijnen voor de spoedeisende hulp opgesteld', legt hij uit. 'Die stellen dat er meer artsen, 24 uur per dag aanwezig moeten zijn op met name de spoedeisende hulp. Dan kan je die spoedeisende hulp alleen rendabel open houden als je een groter ziekenhuis bent.'

Logische stap De sluiting van het Bronovo is een logische stap vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, vindt Koolman. Maar ook de zorg kan er op vooruit gaan. Koolman: Burgers hoeven zich weinig zorgen te maken. 'Als je aan kwaliteitseisen wilt voldoen, dan kost dat meer geld. Maar je krijgt er ook een betere kwaliteit voor terug.' Hij verwacht niet dat bij het Bronovo dezelfde chaos ontstaat als bij de sluiting van het Slotervaartziekenhuis. 'In Amsterdam zagen we taferelen van patiënten die hun behandelaar kwijtraakten en medewerkers die ineens geen werkgever meer hadden. Dat gaat in Bronovo waarschijnlijk niet gebeuren. Daar lijkt het een gecontroleerd proces. Veel artsen zullen overgaan naar een andere locatie en patiënten kunnen dus mee. Medewerkers kunnen ook mee en als dat niet zo is dan is er een sociaal plan, waarschijnlijk is goed overleg met de vakbonden.'

Toekomst Op 24 januari wordt het personeel van Bronovo bijgepraat door de HMC-directie over de toekomst van het ziekenhuis. Tot die tijd wil het bestuur de sluiting van het ziekenhuis niet bevestigen.