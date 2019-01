ADO Den Haag verliest oefenwedstrijd van Turkse koploper

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft de oefenwedstrijd tegen Istanbul Basaksehir met 3-1 verloren. Het Haagse doelpunt tegen de Turkse koploper werd gemaakt door Donny Gorter. Voor ADO komt met deze wedstrijd een einde aan het trainingskamp in het Tukse Belek. Zaterdag vertrekt de selectie van trainer Fons Groenendijk weer richting Nederland.

ADO creëerde in de eerste helft wat kansjes via Elson Hooi en Tomáš Necid. Laatstgenoemde schoof een één-op-één met de Turkse doelman naast. Toen keek ADO al tegen een achterstand aan. Basaksehir kwam via Júnior Caiçara binnen tien minuten op voorsprong.

De Turken misten in het eerste bedrijf nog een penalty. Deze fout werd later rechtgezet. De Turkse topclub profiteerde van een communicatiefout bij ADO achterin en kwam via İrfan Kahveci op 2-0.



Wereldsterren

Istanbul Başakşehir herbergt een aantal spelers dat zijn sporen heeft verdiend in het internationale voetbal. Zo maakten onder anderen Robinho, Arda Turan en Emre Belözoglu onderdeel uit van de basiself.

Tegen die wereldsterren kwam ADO de tweede helft weer terug in de wedstrijd. De equipe van Groenendijk probeerde in de tweede helft meer druk te zetten op Istanbul. Uiteindelijk resulteerde dat in het doelpunt voor Gorter. Een stunt bleef echter uit. Het verschil werd een minuut later weer twee doelpunten doordat Miloš Jojić de 3-1 maakte voor de ploeg uit de Turkse hoofdstad.

Scoreverloop Istanbul Başakşehir - ADO Den Haag: 3-1 (2-0)



1-0 Júnior Caiçara

2-0 Kahveci

2-1 Gorter

3-1 Jojić

