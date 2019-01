Eric maakt Franse vertaling van Haagse tramhaltes: 'En ik spreek geen woord Frans'

DEN HAAG - 'Halte Broeksloot als Le Pantalon. Die vertaling vind ik zelf heel grappig. Zeker aangezien ik geen woord Frans spreek.' Eric van den Berg uit Den Haag kan er nog steeds hard om lachen. Hij heeft een Franse vertaling gemaakt van het Haagse tramnet. Zijn vertaling leverde veel positieve reacties op. Zelfs de Franse ambassade in Den Haag reageerde deze vrijdag via Twitter.

'Dat is wel heel leuk, ja. Zeker als je bedenkt dat het gewoon als geintje gemaakt is', reageert Van den Berg. 'Aan de andere kant: ik kan me voorstellen dat er misschien nog wel iets mee gedaan kan worden. Misschien dat ik als aanvullend grapje een A4-versie ervan maak en naar de ambassade stuur.'

Het grapje heeft zijn oorsprong in Amsterdam. Daar besloot iemand een Franse vertaling te maken van de metrostations. Niet lang daarna waren de Rotterdamse metrostations aan de beurt. 'Toen dacht ik: moet er niet ook een Franse vertaling van het Haagse tramnet komen? Ik zat in de laatste week van mijn vakantie dus ben ik ermee begonnen.'



'Fahrenheitstraat werd Celsius Nord'

De Hagenaar zocht eerst alle tramhaltes in Den Haag op. Deze zette hij onder elkaar in een Excel-sheet. Daarna begon hij alle namen te vertalen. 'Sommige vertalingen waren gemakkelijk: Centraal Station werd Gare Centrale. En Grote Markt werd Grand Place.'

Bij anderen moest hij creatiever te werk gaan. 'Zo werd de Keizerstraat L'Empereur. En de Fahrenheitstraat heb ik vertaald in Celsius Nord. Mijn persoonlijke favoriet? Halte Broeksloot als Le Pantalon. Die vertaling vind ik zelf heel grappig.'



'Spreek geen woord Frans'

Opvallend: Van den Berg spreekt geen woord Frans. 'Veel heb ik op gevoel gedaan. En sommige woorden klonken gewoon heel leuk. Gelukkig spreekt mijn vrouw een aardig woordje Frans. Dus zij heeft mij ook nog geholpen.'

Nadat hij zijn vertaling publiceerde, kreeg hij veel reacties. 'Ik had de namen van de omliggende gemeenten bijvoorbeeld nog niet vertaald. Toen stuurde iemand mij een leuke vertaling voor Zoetermeer: Ville Lac Douce. Als vertaling van Sweet Lake City. En Ypenburg werd Le Ype. Inmiddels ben ik dus al bij versie 3 van de kaart.'



Reactie van HTM?

En heeft hij inmiddels al iets van het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM gehoord? 'Nog niet. Misschien dat er nog niets komt. Ik weet dat wethouder Robert van Asten van de gemeente Den Haag het heel leuk vond. Dus wie weet wat ermee gebeurt.'

