Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Pronk en (De) Jong meest voorkomende achternamen in Den Haag en Zuid-Holland De Scheveningse oud-minister Jan Pronk heeft een typische Haagse achternaam | Foto: ANP

REGIO - Heet jij met je achternaam Pronk en woon je in Den Haag? Dan is de kans groot dat je niet de enige bent. Volgens telefoonboek.nl komt die achternaam namelijk het vaakst voor in Den Haag. Opvallend: in de rest van Zuid-Holland komt deze naam een stuk minder vaak voor.

Volgens de Nederlandse Familienamenbank verwijst Pronk naar een persoonstype. Dit betekent dat Pronk oorspronkelijk een bijnaam was voor iemand. Deze bijnaam kan afgeleid zijn van het werkwoord pronken, schrijft telefoonboek.nl. Er werd gekeken naar de meest voorkomende achternamen in Den Haag, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer, Gouda, Leiden en Delft. De top 10-achternamen komen in deze zes gemeenten grotendeels overeen. Zo zijn er veel mensen met (de) Jong, (van) Leeuwen, Jansen en Berg als achternaam.

Achternaam verwijzen naar beroepen of natuur Kijk je naar heel Zuid-Holland dan zijn (de) Jong, Berg en Visser populair. Veel achternamen verwijzen volgens telefoonboek.nl naar beroepen of de natuur.





LEES OOK: Je kind Noah of Sara genoemd? Dat is niet erg origineel