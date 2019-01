Deel dit artikel:













Eljero Elia gaat mensen in Haagse achterstandswijken helpen: 'Dat kinderen een mooie jeugd krijgen' Eljero Elia in actie tegen ADO Den Haag | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Eljero Elia speelt sinds anderhalf jaar weer in het buitenland. Toch is hij zijn thuisstad Den Haag niet vergeten. 'Ik ben bezig met een project met kinderen en families in achterstandswijken', zegt de aanvaller van Istanbul Basaksehir. 'Voor mensen die het niet zo breed hebben in Den Haag.'

Elia speelt tegenwoordig bij de koploper van Turkije. Vrijdagmiddag oefende hij met zijn club tegen ADO Den Haag. Hij speelde 45 minuten mee in de wedstrijd die Basaksehir met 3-1 won. Toch ging het na afloop vooral over zijn project. Naast mensen die het niet zo breed hebben wil hij ook inwoners van Den Haag met een taalachterstand helpen. 'Ouders die uit het buitenland komen en niet zo goed Nederlands spreken', legt hij uit. 'Ik wil mijn steentje daaraan bijdragen. Vanuit het ouderlijk huis moet de situatie goed zijn. Dan krijg je minder criminaliteit.'

Buurthuizen Centraal stelt hij de buurthuizen in de wijken. 'Die kunnen helpen om de omgeving stabiel te krijgen', weet hij. 'Je ziet veel gekkigheid in Nederland. Kinderen die van een flatgebouw worden gegooid en mensen die worden doodgeschoten.' 'Ik heb zelf veel aan het buurthuis in Molenwijk gehad', herinnert hij zich. 'Ik werd er goed opgevangen. Ik wil dat ook overbrengen aan de kinderen daar. Leuke activiteiten organiseren en dat ze zo een mooie jeugd krijgen. Ik wil een positief signaal afgeven. Dat ze het uiterste uit hun leven halen.'

Kinderschoenen Het project staat nog in de kinderschoenen. De gemeente Den Haag is al wel bij de plannen betrokken. 'Ik ben nu bezig met mijn management en jongens uit Den Haag en alles aan het uitzetten. Ik heb grote plannen. En als ik een plan heb en ik wil het graag. Dan komt het ook uit.'