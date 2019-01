Deel dit artikel:













Drugslab ontdekt in villa in Den Hoorn Het lab wordt ontmanteld. Foto Regio15

DEN HOORN - In een vrijstaande villa aan de Zwethkade-Zuid is vrijdag een drugslab ontdekt. Om wat voor drugs het gaat en welke hoeveelheden er zijn gevonden, kan de politie nog niet zeggen. 'Alles is nog in onderzoek', zegt een woordvoerder.

Voor de ontmanteling van het drugslaboratorium wordt de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ingezet. Of er tijdens de ontdekking iemand in het huis aanwezig was en of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.