Groeten uit Belek: Sterren van Basak, opstootje en weerzien met Elia

DEN HAAG - De vierde dag van Omroep West in de Turkse badplaats Belek stond in het teken van één training en een wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir. Daarnaast gebeurde er ook genoeg. Drie leuke, opvallende en/of opzienbarende zaken uit Turkije.

1. Sponsoren kijken uit naar weerzien met Elia

De meegereisde sponsoren praten er al de hele week over. Het weerzien met oud-ADO-speler Eljero Elia. Sponsor John Prins stelde de afgelopen dagen zelfs dat Elia misschien wel de beste voetballer uit Den Haag met een ADO-verleden van de afgelopen 20 jaar is. Na lang denken was Henk Patat het daar mee eens. 'Ik dacht nog even aan Rydell Poepon, maar die komt niet uit Den Haag', zei hij met een knipoog. De patatkoning uit Den Haag liet de naam van de voormalig ADO-spits vallen omdat hij kort daarvoor een babbeltje met hem had gemaakt. Poepon verblijft met zijn club Gaziantep GK in hetzelfde hotel.

2. Opstootje op de training

De hele week wordt er al scherp getraind in Belek. De spelers zitten er kort op en soms ga je dan over het randje. Zoals Aaron Meijers, die net te laat kwam met een sliding op Sheraldo Becker. Het gevolg, een klein vlammetje in de pan. Gelukkig konden beide heren er even later weer om lachen.



3. De sterren van Basak

Robinho. Adebayor, Arda Turan en Elia. Zomaar wat voetballers die hun geld verdienen bij Istanbul Basaksehir, die tegenstander van ADO Den Haag vrijdagavond. Deze sterren kwamen ook nog eens allemaal in actie. Dat leverde mooie plaatjes op. Beugelsdijk had voormalig wonderkind Robinho overigens in zijn zak.



Vraag van de dag:



ADO Den Haag heeft de afgelopen maanden meerdere Chinese voetballers op bezoek gehad. Door de samenwerking met grootaandeelhouder United Vansen (UVS) krijgen jonge Chinese voetballers de kans om mee te trainen in Den Haag. Zeer recentelijk heeft ADO samen met UVS een jonge Chinese voetballer gecontracteerd. Hij zal zijn wedstrijden voorlopig in ADO onder de 19 jaar afwerken.

