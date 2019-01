Bas Kuipers ruilt ADO Den Haag in voor FC Viitorul Constanta

DEN HAAG - ADO Den Haag-verdediger Bas Kuipers speelt na de winterstop voor het Roemeense FC Viitrul Constanta. De speler verliet afgelopen woensdagochtend het trainingskamp van de Hagenaars om een contract bij de Roemeense club te tekenen.

Kuipers was bij ADO op een zijspoor beland en mocht van ADO vertrekken. Voor Donny Gorter geldt hetzelfde. Hij heeft echter nog geen nieuwe club. Welk bedrag met de transfer is gemoeid is nog onbekend.

Kuipers meldt zich zaterdag bij zijn nieuwe club. De Roemeense club verblijft de komende twee weken in hetzelfde hotel als ADO nu.