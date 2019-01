Toch geen tomatenfusie tussen Westlandse kwekers

Tomaten in een kas (Foto: Omroep West)

WESTLAND - De Westlandse tomatenkwekers RedStar en Looye Kwekers gaan toch niet fuseren. Dat hebben beide bedrijven vrijdag bekendgemaakt, schrijft mediapartner WOS.

Na gesprekken is geen overeenstemming bereikt over de zeggenschap tussen de aandeelhouders van beide familiebedrijven. In juli maakten de kwekers bekend te gaan fuseren onder de naam Looye Kwekers. Het zou na het samengaan de grootste tomatenkweker van Nederland worden. Beide ondernemingen betreuren dat het voorgenomen samengaan niet doorgaat.

Zowel Looye Kwekers als RedStar heeft hun hoofdvestiging in het Westland, maar kweken ook op andere plekken in Nederland en zijn actief op de internationale markt. De bedrijven beschikken samen over bijna 150 hectare aan glastuinbouw.

LEES OOK: Onderzoek naar Westlandse tomatenkassen in Japan